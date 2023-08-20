«Челси» проиграл последние четыре лондонских дерби

«Челси» уступил «Вест Хэму» со счётом 1:3, что привело к антирекорду «синих» в лондонских дерби.

По информации статистического издания Squawka, впервые в истории Премьер-лиги «Челси» проиграл четыре дерби британской столицы подряд. Первой неудачей было поражение со счётом 0:2 против «Тоттенхэма», а затем соответственно «синие» уступали во встречах с «Брентфордом», «Арсеналом» и «Вест Хэмом». Также «Челси» одержал всего одну победу в последних 14 играх в рамках Английской премьер-лиги.

Напомним, что после двух матчей нынешнего розыгрыша чемпионата на счету подопечных Маурисио Почеттино всего один балл.