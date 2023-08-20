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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Стерлинг установил рекорд АПЛ по заработанным пенальти

20 Августа 2023 • 21:25 Комментировать
Челси
...
Лутон Таун
25.08 22:00

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг установил рекорд Английской премьер-лиги по числу заработанных 11-метровых ударов. Как сообщает Opta Sports, таких в активе у англичанина после сегодняшнего матча с «Вест Хэмом» (1:3) набралось 24.

Таким образом, Стерлинг обошёл по этому показателю форварда «Лестера» Джейми Варди – у него 23 заработанных 11-метровых удара за время игры в АПЛ.

Напомним, что в этом сезоне «Челси» под руководством Почеттино набрал всего одно очко за два стартовых тура Премьер-лиги. В первом туре «синие» сыграли вничью дома против «Ливерпуля» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Рахим Стерлинг Джейми Варди
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ЧЕЛСИ ЛУТОН ТАУН
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