Стерлинг установил рекорд АПЛ по заработанным пенальти

Полузащитник «Челси» Рахим Стерлинг установил рекорд Английской премьер-лиги по числу заработанных 11-метровых ударов. Как сообщает Opta Sports, таких в активе у англичанина после сегодняшнего матча с «Вест Хэмом» (1:3) набралось 24.

Таким образом, Стерлинг обошёл по этому показателю форварда «Лестера» Джейми Варди – у него 23 заработанных 11-метровых удара за время игры в АПЛ.

Напомним, что в этом сезоне «Челси» под руководством Почеттино набрал всего одно очко за два стартовых тура Премьер-лиги. В первом туре «синие» сыграли вничью дома против «Ливерпуля» (1:1).