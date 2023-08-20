Энцо Фернандес одержал всего четыре победы в составе «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес неудачно начал свою карьеру на «Стэмфорд Бридж».

В 24 матчах в футболке «синих» с момента перехода в начале 2023 года аргентинский хавбек одержал всего четыре победы. Последний успех для Энцо с «Челси» был датирован 6 мая текущего года. Тогда лондонцы одержали победу в матче Премьер-лиги против «Борнмута».

Напомним, что во втором туре английского чемпионата «Челси» уступил в гостевом поединке «Вест Хэму» со счётом 1:3. На счету подопечных Маурисио Почеттино одно очко.