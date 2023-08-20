Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Энцо Фернандес одержал всего четыре победы в составе «Челси»

20 Августа 2023 • 21:12 Комментировать (1)
Вест Хэм
3:1
Челси
окончен

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес неудачно начал свою карьеру на «Стэмфорд Бридж».

В 24 матчах в футболке «синих» с момента перехода в начале 2023 года аргентинский хавбек одержал всего четыре победы. Последний успех для Энцо с «Челси» был датирован 6 мая текущего года. Тогда лондонцы одержали победу в матче Премьер-лиги против «Борнмута».

Напомним, что во втором туре английского чемпионата «Челси» уступил в гостевом поединке «Вест Хэму» со счётом 1:3. На счету подопечных Маурисио Почеттино одно очко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Фернандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Fan from Stamford Bridg
20 Августа 2023 в 21:23
статистика настоящего чемпиона( браво!!!! хотя один игрок всю команду тащить не может...
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон Эвертон
4
0
1.79 3.90 4.70
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Челси Челси
3
1
3.35 3.45 2.26
Видео
21.08.23 в 22:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Арсенал Арсенал
6.00 4.20 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
21:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проиграл последние четыре лондонских дерби
21:25 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг установил рекорд АПЛ по заработанным пенальти
21:12 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес одержал всего четыре победы в составе «Челси» 1
21:06 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус – второй игрок АПЛ по ассистам со стандартов с момента дебюта в лиге
20:34 · Англия. Премьер-лига
Ничего не меняется: «Челси» получил три гола от «Вест Хэма» 7
20:15 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус – первый игрок в истории «Вест Хэма» в АПЛ, оформивший два ассиста в дебюте
19:41 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» проводит длиннейшую серию домашних побед за 33 года
18:06 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» забила 4 мяча в ворота «Эвертона»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
17:52 · Англия. Премьер-лига
​«Ноттингем Форест» покупает чемпиона мира
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Лапорт переходит в «Аль-Наср» к Роналду
17:32 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил состав на дерби с «Вест Хэмом»
17:07 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Таварешу
16:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» навёл справки о дорогом футболисте сборной Германии
16:29 · Англия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» нацелился на вратаря «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем