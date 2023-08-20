Уорд-Праус – второй игрок АПЛ по ассистам со стандартов с момента дебюта в лиге

Новичок «Вест Хэма» Джеймс Уорд-Праус с момента дебюта в Английской премьер-лиге в сезоне-2012/13 отдал 24 голевые передачи со стандартов. Больше подобных ассистов за это время набралось только у экс-полузащитника «Тоттенхэма», «Брентфорда», а ныне игрока «Манчестер Юнайтед» - Кристиана Эриксена - 25. Об этом сообшает Opta Sports.

Ранее мы сообщали, что новичок «молотобойцев» стал первым игроком в истории «Вест Хэма» в АПЛ, которому удалось в своём дебютном матче за клуб отличиться сразу двумя голевыми передачами.

Напомним, что всю карьеру до переезда в Лондон Уорд-Праус выступал за «Саутгемптон». Он также является воспитанником знаменитой академии «святых».