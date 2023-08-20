Ничего не меняется: «Челси» получил три гола от «Вест Хэма»

После ничьей с «Ливерпулем» «Челси» пытался добыть первую победу в сезоне в гостях у «Вест Хэма». «Синие» почти всё время контролировали мяч, но это ничего не принесло в плане результата. Уже на седьмой минуте «молотобойцы» забили после подачи углового, метко пробил Наиф Агер. Гости отыгрались в середине тайма, после рикошета мяч получил Карни Чуквуэмека и плотно пробил в дальний угол ворот - 1:1. Лукас Пакета едва не забил, но с 15 метров попал в штангу. Тут же пенальти, но Энцо Фернандес не переиграл голкипера. А вот хозяева использовали свой шанс. Майкл Антонио получил передачу из глубины поля, промчался к воротам и результативно пробил. На заключительную четверть «Вест Хэм» остался без удаленного за грубость Агера. Но даже в меньшинстве хозяева заработали пенальти, и Пакета его реализовал.

1:3, «Челси» пока без побед.