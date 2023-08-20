Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Ничего не меняется: «Челси» получил три гола от «Вест Хэма»

20 Августа 2023 • 20:34 Комментировать (7)
Вест Хэм
3:1
Челси
окончен

После ничьей с «Ливерпулем» «Челси» пытался добыть первую победу в сезоне в гостях у «Вест Хэма». «Синие» почти всё время контролировали мяч, но это ничего не принесло в плане результата. Уже на седьмой минуте «молотобойцы» забили после подачи углового, метко пробил Наиф Агер. Гости отыгрались в середине тайма, после рикошета мяч получил Карни Чуквуэмека и плотно пробил в дальний угол ворот - 1:1. Лукас Пакета едва не забил, но с 15 метров попал в штангу. Тут же пенальти, но Энцо Фернандес не переиграл голкипера.  А вот хозяева использовали свой шанс. Майкл Антонио получил передачу из глубины поля, промчался к воротам и результативно пробил. На заключительную четверть «Вест Хэм» остался без удаленного за грубость Агера. Но даже в меньшинстве хозяева заработали пенальти, и Пакета его реализовал.

1:3, «Челси» пока без побед.

Протокол игры  
Вест Хэм3:1Челси
(1:0) Агер Наиф7'  
  28'Чуквуэмека Карни (1:1)
(2:1) Антонио Майкл53'  
(3:1) Пакета Лукас90'  
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума КуртАгер Наиф  13'  67'Эмерсон Палмиери  45'Соучек ТомашУорд-Праус Джеймс 81' (Альварес Эдсон ( 81') Боуэн ДжарродПакета Лукас  35'Бенрахма Саид 69' (Огбонна Анджело ( 69') Антонио Майкл 76' (Форнальс Пабло ( 76')
Запасные: Джонсон БенИнгс ДэнниКорне МаксвеллФабьянски ЛукашДивин МубамаКрессуэлл Аарон
Санчес РобертДисаси Аксель  36'Силва ТьягоКолвилл ЛевиГюсто Мало 83' (Берстоу Мэйсон ( 83') Чилуэлл Бен 61' (Кайседо Мойсес ( 61') Фернандес ЭнцоГаллахер Конор 75' (Мадуэке Нони ( 75') Стерлинг РахимЧуквуэмека Карни  40' 46' (Мудрик Михаил ( 46') Джексон Николас  71'
Запасные: Бергстрём ЛукасУгочукву ЛеслиМатсен ЯнХамфрис БаширКукурелья Марк
20 августа. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Вест Хэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (7)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Promt Roman
20 Августа 2023 в 21:47
Молотобойцы снова показали довбойопси, кто король ландана. Еще и в меньшинстве, ехехе. Попадание в десятку для ниггси будет за счастье, походу.
Zed2891
20 Августа 2023 в 21:53
Ну с Лутоном ФК Миллиардси должны ничейку зацепить
Fan from Stamford Bridg
20 Августа 2023 в 21:00
Набор игроков, сыгранности 0 , жаль Кайседо и Дисаси, худшие в матче, ждал от них большего...
CELTIC FROST
20 Августа 2023 в 20:58
Смотрю на состав Челси и вообще. если честно. не понимаю - куда и на кого был потрачен этот миллиард? Ведь без него было-тот куда лучше. Воистину. горе от денежного ума.
snk6565
20 Августа 2023 в 20:49
Вот что поднимает мне настроение после всего творящегося с МЮ...это то...что днище может быть еще более глыбоким, даже при таких жесточайших вложениях...а в ливере, по ходу, вздохнули с облегчением, посмотрев, что сотворили за 10 мин очередные сто лямов
InterSan
20 Августа 2023 в 20:48
Ну а чё хотеть? Вложили всего 1 миллиард!!!! Всего-то!!!!
Минимум 5-6 нужно......
Zed2891
20 Августа 2023 в 20:39
ФК Баклажанси четко обозначил цели на сезон. Нужно еще миллиардик вкинуть, и побольше Чуквуэмеков, Мадуэкеов, и Угочуквов. А Кайседо за 120 лямов это вишенка на этом коричневом торте.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон Эвертон
4
0
1.79 3.90 4.70
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Челси Челси
3
1
3.35 3.45 2.26
Видео
21.08.23 в 22:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Арсенал Арсенал
6.00 4.20 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
21:26 · Англия. Премьер-лига
«Челси» проиграл последние четыре лондонских дерби
21:25 · Англия. Премьер-лига
Стерлинг установил рекорд АПЛ по заработанным пенальти
21:12 · Англия. Премьер-лига
Энцо Фернандес одержал всего четыре победы в составе «Челси» 1
21:06 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус – второй игрок АПЛ по ассистам со стандартов с момента дебюта в лиге
20:34 · Англия. Премьер-лига
Ничего не меняется: «Челси» получил три гола от «Вест Хэма» 7
20:15 · Англия. Премьер-лига
Уорд-Праус – первый игрок в истории «Вест Хэма» в АПЛ, оформивший два ассиста в дебюте
19:41 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» проводит длиннейшую серию домашних побед за 33 года
18:06 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» забила 4 мяча в ворота «Эвертона»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1
17:52 · Англия. Премьер-лига
​«Ноттингем Форест» покупает чемпиона мира
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Лапорт переходит в «Аль-Наср» к Роналду
17:32 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил состав на дерби с «Вест Хэмом»
17:07 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Таварешу
16:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» навёл справки о дорогом футболисте сборной Германии
16:29 · Англия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» нацелился на вратаря «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем