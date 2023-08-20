Уорд-Праус – первый игрок в истории «Вест Хэма» в АПЛ, оформивший два ассиста в дебюте

В воскресенье вечером в рамках второго тура АПЛ встречаются лондонские «Вест Хэм» и «Челси». Новичок «молотобойцев» Джеймс Уорд-Праус отметился уникальным достижением за свой клуб.

Так, англичанин отдал два ассиста матче, который оказался для него дебютным в составе «Вест Хэма» в рамках Премьер-лиги. Как сообщает Opta Sports, Уорд-Праус – единственный новичок этого лондонского клуба, который отметился подобным достижением в АПЛ.

Напомним, что матч между «Вест Хэмом» и «Челси» подходит к завершению. Впереди благодаря голам Наифа Агера и Майкла Антонио идут хозяева – 2:1.

В составе гостей голом отметился Карни Чуквуэмека, не реализовал 11-метровый удар Энцо Фернандес.