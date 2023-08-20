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Уорд-Праус – первый игрок в истории «Вест Хэма» в АПЛ, оформивший два ассиста в дебюте

20 Августа 2023 • 20:15 Комментировать
Вест Хэм
2:1
Челси
1 3.50 X 3.55 2 2.08
2-й тайм

В воскресенье вечером в рамках второго тура АПЛ встречаются лондонские «Вест Хэм» и «Челси». Новичок «молотобойцев» Джеймс Уорд-Праус отметился уникальным достижением за свой клуб.

Так, англичанин отдал два ассиста матче, который оказался для него дебютным в составе «Вест Хэма» в рамках Премьер-лиги. Как сообщает Opta Sports, Уорд-Праус – единственный новичок этого лондонского клуба, который отметился подобным достижением в АПЛ.

Напомним, что матч между «Вест Хэмом» и «Челси» подходит к завершению. Впереди благодаря голам Наифа Агера и Майкла Антонио идут хозяева – 2:1. 

В составе гостей голом отметился Карни Чуквуэмека, не реализовал 11-метровый удар Энцо Фернандес.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джеймс Уорд-Праус
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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