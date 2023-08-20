«Астон Вилла» проводит длиннейшую серию домашних побед за 33 года

Бирмингемская «Астон Вилла» в это воскресенье безжалостно разгромила дома «Эвертон» - 4:0.

Как сообщает Opta Sports, «вилланы» благодаря победе продлили домашнюю победную серию до восьми встреч подряд. Это стало самой длинной домашней победной серией клуба с февраля 1990 года – тогда клуб побеждал в девяти подряд домашних матчах чемпионата Англии.

Напомним, что после победы «Астон Вилла» первые очки в новом сезоне и с тремя баллами идёт на девятом месте в турнирной таблице.

В следующем, третьем туре команда Унаи Эмери сыграет против вернувшегося в АПЛ «Бёрнли» на выезде.