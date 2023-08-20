«Астон Вилла» забила 4 мяча в ворота «Эвертона»

«Астон Вилла» и «Эвертон», начавшие сезон с поражений, играли во втором туре чемпионата Англии. Хозяева быстро повели после удара в касание от Джона Макгинна. Вскоре голкипер гостей нарушил правила в попытке добраться до мяча - пенальти. Дуглас Соарес пробил низом в правый угол, а вратарь не дотянулся. Люка Динь мог делать счет разгромным, но голкипер перевел мяч в штангу. Сразу после перерыва Леон Бэйли метров с восьми расстрелял ворота после грубой ошибки защитника. Джон Дуран перехватил мяч, вброшенный из-за боковой и вышел один на один с вратарем - четвертый гол, 4:0.
Протокол игры
|(1:0) Макгинн Джон18'
|(2:0) Соарес Дуглас24'
|(3:0) Бэйли Леон51'
|(4:0) Дуран Джон75'
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Конса Эзри•Торрес Пау II•Динь Люка• 33'Камара Бубакар I•Соарес Дуглас 14'64' (Карлос Диего Сантос (64') •Бэйли Леон63' (Тилеманс Юри (63') •Диаби Мусса64' (Коутиньо Филиппе (64'•Арчер Камерон86') • 90'Макгинн Джон•Уоткинс Олли74' (Дуран Джон (74')
Запасные: Ольсен Робин•Чамберс Калум•Маршалл Филип•Траоре Бертран
Пикфорд Джордан• 24'Паттерсон Нэйтан• 86'Кин Майкл• 45'Тарковски Джеймс•Янг Эшли•Гуэйе Идрисса 45'46' (Доббин Льюис (46') •Гарнер Джеймс•Дукуре Абдулай•Онана Амаду•Айуоби Алекс51' (Мопе Нил (51') •Калверт-Льюин Доминик38' (Данджума Арно (38')
20 августа. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).
Бан пользователя