Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» забила 4 мяча в ворота «Эвертона»

20 Августа 2023 • 18:06 Комментировать
Астон Вилла
4:0
Эвертон
окончен

«Астон Вилла» и «Эвертон», начавшие сезон с поражений, играли во втором туре чемпионата Англии. Хозяева быстро повели после удара в касание от Джона Макгинна. Вскоре голкипер гостей нарушил правила в попытке добраться до мяча - пенальти. Дуглас Соарес пробил низом в правый угол, а вратарь не дотянулся. Люка Динь мог делать счет разгромным, но голкипер перевел мяч в штангу. Сразу после перерыва Леон Бэйли метров с восьми расстрелял ворота после грубой ошибки защитника. Джон Дуран перехватил мяч, вброшенный из-за боковой и вышел один на один с вратарем - четвертый гол, 4:0.

Протокол игры  
Астон Вилла4:0Эвертон
(1:0) Макгинн Джон18'  
(2:0) Соарес Дуглас24'  
(3:0) Бэйли Леон51'  
(4:0) Дуран Джон75'  
Мартинес ЭмилианоКэш МэттиКонса ЭзриТоррес Пау IIДинь Люка  33'Камара Бубакар IСоарес Дуглас  14' 64' (Карлос Диего Сантос ( 64') Бэйли Леон 63' (Тилеманс Юри ( 63') Диаби Мусса 64' (Коутиньо Филиппе ( 64'Арчер Камерон 86'  90') Макгинн ДжонУоткинс Олли 74' (Дуран Джон ( 74')
Запасные: Ольсен РобинЧамберс КалумМаршалл ФилипТраоре Бертран
Пикфорд Джордан  24'Паттерсон Нэйтан  86'Кин Майкл  45'Тарковски ДжеймсЯнг ЭшлиГуэйе Идрисса  45' 46' (Доббин Льюис ( 46') Гарнер ДжеймсДукуре АбдулайОнана АмадуАйуоби Алекс 51' (Мопе Нил ( 51') Калверт-Льюин Доминик 38' (Данджума Арно ( 38')
Запасные: Оньянго ТайлерМиколенко ВиталийГодфри БенВиржиния ЖоауБрэнтуэйт ДжерредКэннон Томас
20 августа. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Астон Вилла
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон Эвертон
4
0
1.79 3.90 4.70
Видео
22 мин
Вест Хэм Вест Хэм
Челси Челси
1
0
3.35 3.45 2.26
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
18:06 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» забила 4 мяча в ворота «Эвертона»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
17:52 · Англия. Премьер-лига
​«Ноттингем Форест» покупает чемпиона мира
17:40 · Англия. Премьер-лига
​Лапорт переходит в «Аль-Наср» к Роналду
17:32 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» объявил состав на дерби с «Вест Хэмом»
17:07 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Таварешу
16:55 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» навёл справки о дорогом футболисте сборной Германии
16:29 · Англия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» нацелился на вратаря «Манчестер Юнайтед»
16:11 · Англия. Премьер-лига
Ольмо отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «Манчестер Сити»
15:52 · Англия. Премьер-лига
Ориги может вернуться в АПЛ
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Валенсия» подписала нападающего из «Брентфорда» официально
15:46 · Англия. Премьер-лига
Фати интересен грандам АПЛ 3
15:19 · Англия. Премьер-лига
​Мэддисон после победы над «Манчестер Юнайтед» покинул стадион на костылях
14:35 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о ситуации с Лукаку
12:15 · Англия. Премьер-лига
​«Кристал Пэлас» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 21 августа 2023
Все новости
Рекомендуем