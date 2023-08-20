«Астон Вилла» забила 4 мяча в ворота «Эвертона»

«Астон Вилла» и «Эвертон», начавшие сезон с поражений, играли во втором туре чемпионата Англии. Хозяева быстро повели после удара в касание от Джона Макгинна. Вскоре голкипер гостей нарушил правила в попытке добраться до мяча - пенальти. Дуглас Соарес пробил низом в правый угол, а вратарь не дотянулся. Люка Динь мог делать счет разгромным, но голкипер перевел мяч в штангу. Сразу после перерыва Леон Бэйли метров с восьми расстрелял ворота после грубой ошибки защитника. Джон Дуран перехватил мяч, вброшенный из-за боковой и вышел один на один с вратарем - четвертый гол, 4:0.