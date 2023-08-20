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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Ноттингем Форест» покупает чемпиона мира

20 Августа 2023 • 17:52 Комментировать

Защитник Гонсало Монтиэль переходит из «Севильи» в «Ноттингем Форест». Как сообщает в социальных сетях журналист Сесар Луис Мерло, за трансфер 26-летнего аргентинца клуб Премьер-лиги заплатит 11 миллионов евро.

В понедельник Монтиэль отправится в Англию для прохождения медицинского обследования и завершения сделки.

В конце 2022 года Гонсало Монтиэль стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финале мундиаля против Франции именно он забил решающий пенальти в серии одиннадцатиметровых ударов.

Ближайший матч «Ноттингем Форест» проведёт 26 августа – против «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Ноттингем Форест Гонсало Монтиэль трансферы футбола - лето 2023
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