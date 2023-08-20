​Лапорт переходит в «Аль-Наср» к Роналду

Защитник Эмерик Лапорт переходит из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср». Как сообщает в социальных сетях журналист Санти Ауна, в воскресенье 29-летний футболист дал официальное согласие на трансфер. Клубы между собой уже договорились, осталось уладить детали.

По данным источника, Лапорт подпишет контракт на три сезона. В «Аль-Насре» футболист станет одноклубником Криштиану Роналду будет зарабатывать приблизительно 25 миллионов евро в год.

За «Манчестер Сити» Лапорт играл с конца января 2018 года. За пять с половиной лет защитник провёл 180 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 12 голов и четыре результативных паса на партнёров.