​«Челси» объявил состав на дерби с «Вест Хэмом»

В воскресенье вечером «Вест Хэм» и «Челси» сразятся в лондонском дерби в рамках второго тура чемпионата Англии. Наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Санчес, Дисаси, Тьяго Силва, Колвилл, Густо, Энцо Фернандес, Галлахер, Чуквуэмека, Чилуэлл, Стерлинг, Джексон.

Матч между «Вест Хэмом» и «Челси» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1.