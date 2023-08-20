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​«Челси» объявил состав на дерби с «Вест Хэмом»

20 Августа 2023 • 17:32 Комментировать
Вест Хэм
1:0
Челси
1 3.50 X 3.55 2 2.08
1-й тайм

В воскресенье вечером «Вест Хэм» и «Челси» сразятся в лондонском дерби в рамках второго тура чемпионата Англии. Наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Санчес, Дисаси, Тьяго Силва, Колвилл, Густо, Энцо Фернандес, Галлахер, Чуквуэмека, Чилуэлл, Стерлинг, Джексон. 

Матч между «Вест Хэмом» и «Челси» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в стартовом туре Премьер-лиги «Челси» сыграл вничью с «Ливерпулем» со счётом 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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