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«Астон Вилла» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Таварешу

20 Августа 2023 • 17:07 Комментировать
Астон Вилла
3:0
Эвертон
1 1.70 X 3.90 2 5.00
2-й тайм

«Астон Вилла» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Нуну Таварешу. Об этом сообщает inews.

По информации источника, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассматривает 23-летнего португальца в качестве альтернативы Маркосу Акунье на случай, если не получится договориться с аргентинцем. Отмечается, что бирмингемский клуб может арендовать Тавареша на сезон с правом последующего выкупа. 

Ранее сообщалось, что интерес к игроку «Арсенала» также проявляет «Ноттингем Форест».

Напомним, прошлый сезон Тавареш провёл на правах аренды в «Марселе». Защитник принял участие в 39 матчах французского клуба и забил шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.

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Арсенал Лондон Астон Вилла Нуну Тавареш трансферы футбола - лето 2023
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АСТОН ВИЛЛА ЭВЕРТОН
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