«Астон Вилла» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Таварешу

«Астон Вилла» проявляет интерес к защитнику «Арсенала» Нуну Таварешу. Об этом сообщает inews.

По информации источника, главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери рассматривает 23-летнего португальца в качестве альтернативы Маркосу Акунье на случай, если не получится договориться с аргентинцем. Отмечается, что бирмингемский клуб может арендовать Тавареша на сезон с правом последующего выкупа.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку «Арсенала» также проявляет «Ноттингем Форест».

Напомним, прошлый сезон Тавареш провёл на правах аренды в «Марселе». Защитник принял участие в 39 матчах французского клуба и забил шесть голов. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 18 миллионов евро.