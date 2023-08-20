​«Манчестер Сити» навёл справки о дорогом футболисте сборной Германии

«Манчестер Сити» изучает возможности по усилению своего состава. Как сообщает Relevo, чемпионы Англии поинтересовались ситуацией атакующего полузащитника «Байера» Флориана Вирца.

Отмечается, что 20-летний Вирц очень нравится рулевому «горожан» Хосепу Гвардиоле. Тем не менее, провернуть трансфер футболиста сборной Германии до закрытия летнего трансферного окна будет сложно.

Флориан Вирц оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 85 миллионов евро. За «Байер» Вирц провёл 105 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 25 голов и 30 результативных передач на партнёров.