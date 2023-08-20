​«Кристал Пэлас» нацелился на вратаря «Манчестер Юнайтед»

«Кристал Пэлас» рассматривает возможность подписания голкипера «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона. Об этом на своих страницах рассказывает The Sun. Речь может пойти об аренде с правом выкупа.

Отметим, что прошлый сезон Дин Хендерсон провёл в аренде в «Ноттингем Форест». За первую команду «Манчестер Юнайтед» этот вратарь провёл 29 матчей, в которых пропустил 25 голов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 26-летнего Хендерсона в 18 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» в субботу проиграл в гостях у «Тоттенхэма» со счётом 0:2.