Полузащитник «РБ Лейпцига» Дани Ольмо отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что сумма трансфера 25-летнего испанца может составить от 80 до 100 миллионов евро.

По словам Ольмо, сейчас он полностью сосредоточен на выступлениях за «РБ Лейпциг».

«Я полностью сосредоточен на задачах «РБ Лейпцига», Бундеслиге, Лиге чемпионов и Кубке Германии. «Манчестер Сити» — большой клуб, один из крупнейших в мире. Но я счастлив здесь», — приводит слова Ольмо BILD.

В текущем сезоне Ольмо провёл за «РБ Лейпциг» два матча, в которых забил четыре гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 40 миллионов евро.