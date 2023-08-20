Ориги может вернуться в АПЛ

Нападающий Дивок Ориги может вернуться в Английскую премьер-лигу. Как сообщает TuttoMercatoWeb, интерес к 28-летнему бельгийскому футболисту проявляет «Вест Хэм».

Отмечается, что Ориги не входит в планы Стефано Пиоли, поэтому может покинуть «Милан» до закрытия летнего трансферного окна. Сам форвард заинтересован в возвращении в Англию.

Ранее в Англии Дивок Ориги выступал за «Ливерпуль». В 175 матчах за этот клуб бельгиец записал на свой счёт 41 гол и 18 результативных передач на партнёров.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Ориги в 6 миллионов евро.