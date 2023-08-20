Испанский нападающий Серхи Каньос перебрался из «Брентфорда» в «Валенсию». Об этом «летучие мыши» сообщили на своем официальном сайте. Трудовой договор между сторонами подписан до лета 2027 года.

Если верить авторитетному порталу Transfermarkt, стоимость сделки составила 250 тысяч евро.

Напомним, ранее 26-летний вингер признался, что очень хочет играть за «Валенсию».

Стоит отметить, что «Валенсия» выиграла оба стартовых матча нового сезона чемпионата Испании. В третьем туре «летучие мыши» примут на своем поле «Осасуну». Встреча состоится 27 августа и начнется в 20:30 по мск.