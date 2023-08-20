Фати интересен грандам АПЛ

Форвард «Барселоны» Ансу Фати может сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна. Как сообщает портал Goal со ссылкой на журналиста Адриана Санчеса, интерес к 20-летнему Фати проявляет «Арсенал». Лондонский клуб даже контактировал с агентом игрока – с Жорже Мендешем.

В то же время отмечается, что Ансу Фати также находится на радарах «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

Всего за первую команду «Барселоны» Ансу Фати провёл 110 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 29 голов и 10 результативных передач на партнёров.

Портал transfermarkt оценивает Фати в 35 миллионов евро.

Фати передумал – теперь он хочет уйти из «Барселоны»