Почеттино высказался о ситуации с Лукаку

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино дал комментарий по поводу ситуации с Ромелу Лукаку.

«Ситуация с Лукаку была ясна ещё до того, как я появился между клубом и футболистом. Нам в этой ситуации делать нечего.

Есть не только одна сторона – есть две стороны. И сейчас две стороны пытаются найти наилучшее решение. Нельзя возлагать ответственность только на клуб», - сказал Почеттино, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

Ранее 30-летнего Ромелу Лукаку пресса связывала с итальянскими клубами.

В воскресенье «Челси» проведёт матч против «Вест Хэма» в рамках второго тура чемпионата Англии. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult.