Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» - это новый «Тоттенхэм»

Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин в эфире телеканала Sky Sports поделился мнением об игре манкунианцев против лондонского «Тоттенхэма» в матче второго тура Премьер-лиги. «Красные дьяволы» потерпели гостевое поражение со счетом 0:2.

«МЮ» - это новый «Тоттенхэм». Команда в отчаянии. В ней собраны хорошие футболисты, их поддерживают болельщики, но это не помогло избежать поражения. «Манчестер» слабо выглядел в прошедшем матче», - передает слова ирландца Talksport.

«МЮ» занимает десятое место в Премьер-лиге после двух проведенных туров. В следующем матче подопечные Эрика тен Хага встретятся с «Ноттингем Форест» на своем поле.

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