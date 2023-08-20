Фернандеш: «Судья не поставил чистый пенальти в ворота «Тоттенхэма»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш высказался о работе судей во вчерашнем матче чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма». По мнению португальца, рефери не поставил чистый пенальти, когда мяч попал в руку защитнику «шпор» Кристиану Ромеро.

«Арбитрам пора начать давать интервью после игр, чтобы объяснить свои решения. Там был чистый пенальти», - передает слова футболиста Stadium Astro.

Встреча состоялась в Лондоне и завершилась победой «Тоттенхэма» со счетом 2:0.

В следующем поединке «красно-белые» на домашнем стадионе «Олд Траффорд» встретятся с «Ноттингем Форест». Матч пройдет 26 августа.