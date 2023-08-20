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«Борнмут» объявил о переходе Адамса официально

20 Августа 2023 • 11:34 Комментировать
Борнмут
...
Тоттенхэм
26.08 14:30

«Борнмут» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником «Лидса» Тайлером Адамсом.

За 24-летнего американца «Борнмут» заплатил 20 миллионов фунтов (примерно 23,4 миллиона евро). Контракт Адамса с «вишнями» рассчитан до лета 2028 года.

В прошлом сезоне Адамс провёл в составе «Лидса» 26 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной США в 18 миллионов евро.

В двух стартовых турах АПЛ «Борнмут» набрал одно очко и сейчас занимает 14-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч новая команда Адамса проведёт 26 августа против «Тоттенхэма».

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БОРНМУТ ТОТТЕНХЭМ
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