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«У «Ливерпуля» не было шансов»: Клопп объяснил уход своих игроков в Саудовскую Аравию

20 Августа 2023 • 09:42 Комментировать

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансферы полузащитников Фабиньо и Джордана Хендерсона в чемпионат Саудовской Аравии.

«Парни лично обратились ко мне с просьбой уйти. Когда они озвучили условия, которые им предложили, я понял, что у нас нет шансов их удержать. У саудовских клубов невероятные финансовые возможности. Пока мне трудно представить, как сильно из деньги изменят футбол, но что-то точно поменяется», - передает слова специалиста Sport1.de.

В последнем матче Премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с «Борнмутом» и одержал волевую победу со счетом 3:1.

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Ливерпуль Юрген Клопп Джордан Хендерсон трансферы футбола - лето 2023 Фабиньо Энрике
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