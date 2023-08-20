«У «Ливерпуля» не было шансов»: Клопп объяснил уход своих игроков в Саудовскую Аравию

Рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансферы полузащитников Фабиньо и Джордана Хендерсона в чемпионат Саудовской Аравии.

«Парни лично обратились ко мне с просьбой уйти. Когда они озвучили условия, которые им предложили, я понял, что у нас нет шансов их удержать. У саудовских клубов невероятные финансовые возможности. Пока мне трудно представить, как сильно из деньги изменят футбол, но что-то точно поменяется», - передает слова специалиста Sport1.de.

В последнем матче Премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с «Борнмутом» и одержал волевую победу со счетом 3:1.