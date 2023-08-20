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Близкий к Роналду журналист: «Однажды фанаты «Манчестер Юнайтед» поймут, что тен Хаг – неудачник»

20 Августа 2023 • 08:05 Комментировать

Британский журналист Пирс Морган, прославившийся скандальным интервью с Криштиану Роналду, в очередной раз негативно высказался в адрес главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«Наступит момент, когда фанаты «МЮ» проснутся от коллективной комы. Тогда они поймут, что КриРо был прав касательно тен Хага. Этот тренер – неудачник», – оставил сообщение Морган в своих социальных сетях.

Накануне в рамках второго тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на выезде встречался с лондонским «Тоттенхэмом». «Красные дьяволы» потерпели поражение со счетом 0:2. В первом матче манкунианцы на своем поле минимально одолел «Вулверхэмптон» (1:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Пирс Морган Эрик тен Хаг
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