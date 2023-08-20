Артета высказался о травмах Зинченко и Жезуса

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о травмах защитника Александра Зинченко и нападающего Габриэля Жезуса.
«Жаль, что такое случается. Но мы должны быть готовыми к этому. Надеюсь, что Александр вскоре будет доступен. Жезус? Габриэль по-прежнему недоступен, но я жду его возвращения», - передает слова испанского специалиста Football London.
Ранее сообщалось, что Зинченко вернулся в общую группу «канониров». Украинский футболист пропустил старт сезона из-за повреждения икроножной мышцы.
В ближайшем матче «Арсенал» на выезде встретится с «Кристал Пэлас».
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