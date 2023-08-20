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Пакета уличён в ставках на матчи

20 Августа 2023 • 04:57 Комментировать

Неприятности грозят бразильскому футболисту Лукасу Пакета, который выступает за английский «Вест Хэм». Как сообщает английское издание Daily Mail, его заподозрили в строжайше наказуемом деле - ставках на матчи английского чемпионата. Футбольная Ассоциация уже занимается этим делом.

Это означает, что и все переговоры по поводу возможного трансфера Пакета (а им интересовался сам «Манчестер Сити») сейчас отложены - приглашать игрока с таким карьерным пятном никто не захочет. Некоторое время назад форвард «Брентфорда» Айвен Тони уже был дисквалифицирован на восемь месяцев за аналогичный проступок. 

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Лукас Пакета айвен тони
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