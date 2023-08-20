Мбеумо повторил рекорд для камерунских игроков в АПЛ

Во втором туре английского чемпионата «Брентфорд» обыграл в гостях «Фулхэм», забив тому три безответных мяча. Два из них во втором тайме записал на свой счет Брайан Мбеумо - камерунский нападающий «Брентфорда».

Как оказалось, эти два мяча позволили ему повторить рекорд для камерунских игроков в английской Премьер-лиге - шестнадцать голов в общей сложности. Пока что Мбеумо делит этот рекорд с Джозефом-Дезире Жобом. Он выступал за «Мидлсбро» с 2000 по 2006 год.

В следующем туре «Брентфорду» предстоит сыграть против «Кристал Пэлас», это случится двадцать шестого августа.