Собослаи: «Прекрасно чувствую себя»

Английский «Ливерпуль» обыграл во втором туре «Борнмут», а новобранец команды Доминик Собослай был одним из самых активных игроков на поле. После матча он прокомментировал свои чувства.

- Я прекрасно чувствую себя, и надеюсь, что в будущем смогу еще больше радовать фанов. После пропущенного гола мы показали отменную реакцию, никакого стресса, мы контролировали мяч, поменяли кое-какие вещи, и это сработало. Конечно, мы будем прибавлять, - цитирует слова Собослаи BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпулю» предстоит сыграть против «Ньюкасла», это случится двадцать седьмого августа.