Марку Силва: «Очень неприятное поражение»

Во втором своем матче в начавшемся сезоне английской Премьер-лиги «Фулхэм» проиграл «Брентфорду», пропустив три мяча на своем поле. Португальский наставник «дачников» Марку Силва прокомментировал итоги неудачной игры, он, разумеется, расстроен таким результатом.

- Очень неприятное, трудное поражение для нас. Было понятно, что игра будет сложной, в дерби всегда все решают мелочи. Нас подвели вещи, которые мы не можем контролировать - решения судей, к примеру, они оказали огромное влияние на матч. Пенальти в пользу «Брентфорда» решил исход игры, - сокрушается Марку Силва, слова которого цитирует BBC Sport.