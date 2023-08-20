Почеттино: «Челси» должен играть в Лиге чемпионов»

Наставник лондонского «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о целях клуба.

«Синие» проведут текущий сезон без еврокубков, так как в прошлой кампании финишировали на 12-й строчке в Премьер-лиге, не преуспев при этом и в кубковых турнирах.

«Мы должны думать о возвращении в Европу, если точнее – в Лигу чемпионов. Мы хотим вернуть клуб туда, где он должен быть. Меня бы обеспокоило, если бы кто-то в команде ставил целью попадание в Лигу конференций.

Наш менталитет должен вести нас к победам во всех матчах, к борьбе за титул Премьер-лиги, к участию в Лиге чемпионов, к успеху в кубках, иначе мы обречены на неудачу», – цитирует The Athletic Почеттино.