Аканджи: «Мы не дали им шансов»

«Манчестер Сити» начал сезон с двух побед, в субботу был повержен амбициозный «Ньюкасл». Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи считает, что защита его клуба проделала отличную работу, не предоставив сопернику ни единого верного шанса для взятия ворот.

- Защитнику всегда приятно, если его команда не пропускает. Мы отлично разыгрывали мяч. Я не могу припомнить ни единого шанса, предоставленного сопернику. Хотя это не было просто, у них тоже очень хорошая команда, - цитирует слова Аканджи TNT Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Манчестер Сити» сразится с «Шеффилд Юнайтед».