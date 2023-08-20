Триппьер: «Манчестер Сити» показал нам уровень, к которому надо стремиться»

После победы в первом туре над «Астон Виллой» со счетом 5:1 «Ньюкаслу» пришлось принять горькую пилюлю от «Манчестер Сити», проиграв чемпиону с минимальным счетом. Защитник «сорок» Киран Триппьер считает, что игра показала его одноклубникам уровень, к которому необходимо стремиться.

- В первом тайме были проблемы с владением мячом. Мы не успевали за ними. У Фила Фодена было слишком много пространство. Нам есть над чем поработать. Эта игра показала уровень, к которому нам надо стремиться, - цитирует слова защитника BBC Sport.

В следующем туре «Ньюкасл» примет «Ливерпуль».