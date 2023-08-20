Рио Фердинанд: «Все снова увидели, сколь хорош «Манчестер Сити»

Во втором туре стартовавшего чемпионата английской Премьер-Лиги «Манчестер Сити» снова выиграл, причем обыграл не кого-нибудь, а выдавший фурор в первом туре «Ньюкасл» - подопечные Эдди Хау обыграли со счетом 5:1 «Астон Виллу». Тем не менее, они ничего не смогли противопоставить «Манчестер Сити», и Рио Фердинанд, бывший игрок английской сборной, отметил это:

- Все считали, что у «Ньюкасла»будет прекрасный шанс показать себя, но в итоге «Манчестер Сити» еще раз доказал, что он очень хорош. Они могут ужалить вас тогда, когда вам кажется, что все под контролем, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.