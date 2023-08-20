«Манчестер Сити» провёл матч без замен - впервые с мая 2022 года

Во втором туре начавшегося английского чемпионата «Манчестер Сити» сыграл дома против «Ньюкасла» и снова выиграл, хотя и с минимальным счетом. Любопытно, что наставник клуба, каталонский специалист Хосеп Гвардиола, решил провести всю игру без замен - весь матч на поле оставались те игроки, которые вышли на него с первой минуты.

Такое случилось с «Манчестер Сити» впервые с мая 2022 года, тогда это было против «Вест Хэма». Всего же за 268 матчей чемпионата под руководством Гвардиолы, начиная с 2016 года, он обходился без замен всего лишь шесть раз.

В третьем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Шеффилд Юнайтед».