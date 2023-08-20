Фоден: «Первый домашний матч, хотели сыграть хорошо»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден прокомментировал итоги первого домашнего матча в начавшемся сезоне чемпионата Англии, его команда переиграла «Ньюкасл» с минимальным преимуществом.

- Это была первая домашняя игра, и мы хотели выступить хорошо. Это получилось, наши фанаты были довольны и вели себя просто превосходно. Я создал несколько возможностей для Эрлинга, жаль, что он не забил. Заменять Кевина де Брейне очень сложно, ведь он - один из лучших игроков в мире. Его травма - большая потеря, но надо как-то жить дальше, - цитирует слова Фодена BBC Sport.