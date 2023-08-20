Триппьер: «Страшно подумать, насколько хорош Беллингем для своих лет»

Правый защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер похвалил своего товарища по сборной Англии Джуда Беллингема.

20-летний полузащитник, перебравшийся из дортмундской «Боруссии» в мадридский «Реал», наилучшим образом начал выступления в Испании, забив три гола и отметившись результативной передачей в двух стартовых матчах Ла Лиги.

«Для меня на 100% очевидно, что Джуд может стать одним из лучших в мире, – делится мнением Триппьер. – Страшно подумать, насколько он хорош для своего возраста. Англии очень повезло с таким талантом.

Находясь в расположении сборной, мы с Беллингемом говорили о Мадриде, обсуждали места, где можно жить. Я пытался помочь ему в этом», – цитирует Madrid Xtra Триппьера, в прошлом игравшего за «Атлетико».