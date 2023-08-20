Гвардиола рассказал, что ответил болельщику, который попросил его сделать замену

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился своим диалогом с болельщиком.

«Горожане» обыграли «Ньюкасл» в матче второго тура Английской премьер-лиги (1:0), а испанский тренер не провёл ни единой замены по ходу матча, что не понравилось одному из зрителей.

«Он сказал: «Сделай замену», а я ответил, что он должен сесть на моё место и сделать это самостоятельно. Игра проходила в хорошем темпе, команда сохраняла ритм. Мне не казалось, что игроки слишком устали. Было нелегко вносить изменения при таких раскладах, поэтому я обошёлся без замен», – цитирует BBC Гвардиолу, рассказавшего о беседе с болельщиком.

«Манчестер Сити» выиграл оба матча на старте нового розыгрыша АПЛ.