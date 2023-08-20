Почеттино: «Думаете, Тьяго Силве нужна капитанская повязка?»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о функциях капитана.

Недавно новым капитаном «синих» был назначен Рис Джеймс, который позднее выбыл из строя из-за травмы. Одним из кандидатов на роль нового капитана стал Тьяго Силва.

«Тьяго Силве 38 лет, скоро исполнится 39, он очень умён. Думаете, он действительно заботится о том, будет ли носить капитанскую повязку? Он такой же капитан, как Рис и Бен Чулуэлл. Вам не нужна повязка, чтобы быть лидером», – передаёт журналист Низаар Кинселла слова аргентинского специалиста.

В воскресенье «Челси» сыграет в гостях против «Вест Хэма». Встреча стартует в 18:30 по московскому времени.