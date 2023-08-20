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Почеттино: «Думаете, Тьяго Силве нужна капитанская повязка?»

20 Августа 2023 • 00:57 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
1 3.50 X 3.55 2 2.08
Через 16 ч. 37 мин.

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался о функциях капитана.

Недавно новым капитаном «синих» был назначен Рис Джеймс, который позднее выбыл из строя из-за травмы. Одним из кандидатов на роль нового капитана стал Тьяго Силва.

«Тьяго Силве 38 лет, скоро исполнится 39, он очень умён. Думаете, он действительно заботится о том, будет ли носить капитанскую повязку? Он такой же капитан, как Рис и Бен Чулуэлл. Вам не нужна повязка, чтобы быть лидером», – передаёт журналист Низаар Кинселла слова аргентинского специалиста.

В воскресенье «Челси» сыграет в гостях против «Вест Хэма». Встреча стартует в 18:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва Маурисио Почеттино Рис Джеймс Бен Чилуэлл
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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