Гвардиола – о победе над «Ньюкаслом»: «Все игроки были великолепны»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил игроков своей команды после победы над «Ньюкаслом» (1:0).

Судьбу встречи решил гол Хулиана Альвареса на 31-й минуте. После двух стартовых туров «горожане» имеют в своём активе шесть очков при разнице голов 4:0.

«Добиться успеха после такого испытания в Суперкубке Европы – это особое достижение, показывающее, насколько хороша наша команда. Нам противостоял отличный соперник, который был очень хорош в игре с «Астон Виллой». Мы заслужили сегодняшний результат. Каждый игрок выступил первоклассно, все были великолепны», – заявил в послематчевом интервью TNT Sports испанский рулевой.