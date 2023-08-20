«Манчестер Сити» выдал рекордную серию побед в домашних матчах

«Манчестер Сити» отпраздновал очередную победу на своём поле.

В субботу «горожане» минимально обыграли в родных стенах «Ньюкасл» благодаря голу Хулиана Альвареса, забитому на 31-й минуте. Коллектив Хосепа Гвардиолы победил на своём поле в 17-м матче подряд, что, как отмечает BBC, стало новым клубным рекордом всех времён. Ранее команде удавалось выиграть 16 домашних встреч кряду в период с 1920 по 1921 год, а также с апреля по ноябрь 2022 года.

Примечательно, что текущая серия «Сити» стартовала в первом матче 2023 года. Таким образом, в настоящий момент «горожане» одержали победу во всех домашних играх календарного года.