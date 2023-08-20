Хау прокомментировал поражение «Ньюкасла» от «Манчестер Сити»

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мыслями после минимального поражения своей команды от «Манчестер Сити».

Действующие чемпионы взяли верх благодаря голу Хулиана Альвареса, забитому на 31-й минуте.

«Смешанные чувства. Были позитивные моменты, иногда мы могли навредить сопернику, но нам не хватало наших качеств.

Второй тайм сложился лучше, и в определённый отрезок я подумал, что мы можем взять ситуацию под контроль, но «Манчестер Сити» – отличная команда, великолепно контролирующая мяч. Постоянная необходимость возвращать мяч утомляет и замедляет процесс принятия решений. Сегодня мы не продемонстрировали свои сильные стороны», – рассказал в интервью BBC Хау.