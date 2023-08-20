Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Хау прокомментировал поражение «Ньюкасла» от «Манчестер Сити»

20 Августа 2023 • 00:27 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Ньюкасл
окончен

Рулевой «Ньюкасла» Эдди Хау поделился мыслями после минимального поражения своей команды от «Манчестер Сити».

Действующие чемпионы взяли верх благодаря голу Хулиана Альвареса, забитому на 31-й минуте.

«Смешанные чувства. Были позитивные моменты, иногда мы могли навредить сопернику, но нам не хватало наших качеств.

Второй тайм сложился лучше, и в определённый отрезок я подумал, что мы можем взять ситуацию под контроль, но «Манчестер Сити» – отличная команда, великолепно контролирующая мяч. Постоянная необходимость возвращать мяч утомляет и замедляет процесс принятия решений. Сегодня мы не продемонстрировали свои сильные стороны», – рассказал в интервью BBC Хау.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Манчестер Сити Эдди Хау
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2
0
2.95 3.50 2.48
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ньюкасл Ньюкасл
1
0
1.50 4.70 6.60
Видео
20.08.23 в 16:00
Астон Вилла Астон Вилла
Эвертон Эвертон
1.79 3.90 4.70
Видео
20.08.23 в 18:30
Вест Хэм Вест Хэм
Челси Челси
3.35 3.45 2.26
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Августа
01:06 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, что ответил болельщику, который попросил его сделать замену
00:57 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Думаете, Тьяго Силве нужна капитанская повязка?»
00:45 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о победе над «Ньюкаслом»: «Все игроки были великолепны»
00:36 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» выдал рекордную серию побед в домашних матчах
00:27 · Англия. Премьер-лига
Хау прокомментировал поражение «Ньюкасла» от «Манчестер Сити»
00:06 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» объявил о подписании Зиеша официально
19 Августа
23:30 · Англия. Премьер-лига
Ираола: «Хорошо начали игру, но они смогли прибавить»
23:28 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби ответил на вопрос о замене проданному в «Челси» Кайседо
23:18 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Вулверхэмптона»: «Мы только в начале пути»
23:12 · Англия. Премьер-лига
Митрович перешёл в «Аль-Хиляль» за 50 млн евро официально
22:39 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг подтвердил скорый уход ван де Бека из «Манчестер Юнайтед»
22:24 · Англия. Премьер-лига
Сон – о перспективах «Тоттенхэма»: «Рано говорить о трофеях»
22:18 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У «Манчестер Юнайтед» было достаточно голевых моментов»
22:10 · Англия. Премьер-лига
Онана – о поражении «Манчестер Юнайтед»: «Не думаю, что «Тоттенхэм» был лучше нас»
22:02 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о матче с «Ньюкаслом»: «Предстоит серьёзный вызов»
Все новости
Рекомендуем