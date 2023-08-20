Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш продолжит карьеру в «Галатасарае».

Подписание марокканца было официально подтверждено пресс-службой турецкого клуба. 30-летний футболист пополнил ряды «Галатасарая» на правах аренды с возможностью выкупа.

Хаким Зиеш представлял цвета «Челси» с 2020 года – тогда он перешёл из амстердамского «Аякса» за 40 млн евро. В активе атакующего хавбека в общей сложности 14 забитых мячей и 13 результативных передач в 107 матчах за лондонский коллектив. В прошедшем сезоне Зиеш появился на поле в 24 встречах во всех турнирах, трижды ассистировав товарищам по команде.