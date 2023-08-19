Гвардиола стал прагматиком? «Манчестер Сити» минимально одолел «Ньюкасл»

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» сыграли в рамках чемпионата Англии. Матч второго тура АПЛ состоялся 19 августа на стадионе «Этихад».

Посреди недели «Манчестер Сити» выиграл Суперкубок УЕФА, но в очередной раз показал, что без Де Брёйне, Бернарду Силвы и Гюндогана играть с «горожанами» можно. «Севилья» была очень близка к трофею, ещё и измотала команду Гвардиолы перед игрой против очень серьёзного соперника. «Ньюкасл» в первом туре буквально разорвал «Астон Виллу» и явно был настроен дать бой на «Этихад».

У «сорок» в строю были все сильнейшие: Исак, Тонали, Гимараэш, Гордон, Жоэлинтон. А «Сити» повторил состав матча за Суперкубок, только вместо Палмера появился Хулиан Альварес. Только начался матч, как сразу случилась заминка – Шер неудачно приземлился после верховой борьбы. К счастью, защитник «Ньюкасла» смог игру продолжить, а сами «сороки» легко отбивали инертные наскоки «Сити». Гости решили сыграть осторожно, и это неплохо получалось. Вот только они совсем забыли об атаках.

Да, «Манчестер Сити» тоже почти ничего не создавал, но на исходе получаса игры просто зарешал класс исполнителей. Фил Фоден выпилил отличную передачу через центр, Хулиан Альварес получил мяч на линии штрафной площади, а затем мощно пробил под перекладину – 1:0. Этот удар так и остался единственным попаданием в створ на обе команды за первый тайм. «Ньюкасл» уж очень уважительно играл против «Сити», не изменил течение игры даже пропущенный гол.

«Манчестер Сити» владел инициативой, мячом, территорией, однако события не форсировал. Кажется, Гвардиола становится прагматиком. Неплохой шанс загубил Холанн, которого на секунду упустили в центре штрафной площади. Эрлинг опять же получил мяч от Фодена, наотмашь пробил, но в створ немного не попал. В остальном же шла игра просто без моментов. Особенно удивлял «Ньюкасл», который играл мышцами, показывал, что готов к играм с серьёзными клубами, но совсем ничего не мог противопоставить инертному «Манчестер Сити».

Лишь в самой концовке матча «сороки» стали атаковать чуть чаще, а там уже банально времени не хватило, чтобы пристреляться/примериться. Проиграл «Ньюкасл», проиграл, вообще ничего не создав. «Манчестер Сити» же одержал несвойственную для себя победу. Очень спокойные 1:0.