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Ираола: «Хорошо начали игру, но они смогли прибавить»

19 Августа 2023 • 23:30 Комментировать
Ливерпуль
3:1
Борнмут
окончен

«Борнмут» снова съездил в гости к «Ливерпулю» - и снова проиграл, хотя и не 0:9, как в прошлом сезоне. Испанский наставник «вишен» Андони Ираола похвалил своих игроков за хорошее начало матча, но посетовал на то, что игроки «Ливерпуля» нашли возможности переломить ход игры.

- Мы хорошо начали, один гол забили, один нам отменили, потом был еще шанс на мяч. Мы играли высоко и это работало, но затем они смогли прибавить и переиграть нас. Тем не менее, первым таймом я горжусь. Удаление Макаллистера? Честно говоря, мне не показалось, что там было удаление, в жизни я  бы не дал красную карточку за такое, - цитирует слова Ираолы BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Андони Ираола Борнмут
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