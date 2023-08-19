Де Дзерби ответил на вопрос о замене проданному в «Челси» Кайседо

Главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби признал, что клубу будет непросто заменить ушедшего недавно полузащитника Мойсеса Кайседо.

21-летний эквадорец перебрался в «Челси» за 116 млн евро. После завершения матча, в котором «чайки» крупно обыграли «Вулверхэмптон» (4:1), итальянский рулевой заявил, что команда нуждается в усилении: «Думаю, нам нужно выйти на трансферный рынок для подписания нового игрока. Без Кайседо мы были вынуждены изменить свою игру», – цитирует Sky Sports де Дзерби.

«Брайтон» набрал шесть очков в двух стартовых матчах нового розыгрыша Премьер-лиги, возглавив турнирную таблицу. В первом туре команда уверенно разобралась с «Лутоном», победив с тем же счётом (4:1).