Наставник «Вулверхэмптона»: «Мы только в начале пути»

Английский «Вулверхэмптон» разгромно проиграл во втором туре национального чемпионата, «волки», как бы это ни звучал странно, были биты «чайками», и наставник клуба Гари О'Нил считает закономерным такой итог.

- Мы в начале процесса, понятно, что надо исправлять много вещей. Я бы не делал замены, если ы все шло хорошо. «Брайтон» был беспощаден в своих голевых ситуациях. Теперь у нас уже два матча, в которых мы создавали шансы, но не реализовали их, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.

В третьем туре английского чемпионата «Вулверхэмптону» предстоит сразиться с «Эвертоном», это случится 26 августа.