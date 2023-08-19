Нападающий Александар Митрович официально сменил «Фулхэм» на «Аль-Хиляль».

О трансфере серба сообщила пресс-служба английского клуба – продажа стала рекордной за всю историю «дачников». По данным авторитетных источников, Митрович обошёлся «Аль-Хилялю» в 50 млн евро.

Сербский форвард перебрался из «Ньюкасла» в «Фулхэм» в 2018 году, а ранее выступал за лондонцев на правах аренды. В общей сложности в активе 28-летнего футболиста 111 забитых мячей и 22 результативные передачи в 206 поединках за столичный коллектив. В прошлом розыгрыше Премьер-лиги Митрович записал на свой счёт 14 точных ударов в 24 встречах.