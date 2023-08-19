Гвардиола – о матче с «Ньюкаслом»: «Предстоит серьёзный вызов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола побеседовал с журналистами перед началом матча против «Ньюкасла».

«Горожане» принимают «сорок» на своём поле в рамках второго тура Премьер-лиги. Обе команды начали розыгрыш чемпионата с убедительных побед, обыграв «Бёрнли» (3:0) и «Астон Виллу» (5:1) соответственно.

«Я очень рад, что мы выиграли Суперкубок Европы, но это уже в прошлом, переходим к следующему шагу. Надеюсь, команда готова. Приятно снова сыграть на родном стадионе.

Нас ждёт серьёзный вызов. Мы видели, насколько «Ньюкасл» здорово себя показал в матче с «Астон Виллой». За короткий промежуток времени этот клуб сделал впечатляющий шаг вперёд», – заявил в интервью TNT Sports Гвардиола.