​Томас Франк: «Какой хороший день!»

Во втором туре английского чемпионата «Брентфорд» съездил в гости к «Фулхэму», но повел себя там по-хозяйски - выиграл со счетом 3:0. Наставник команды Томас Франк очень доволен увиденным, также он рад за фанов клуба, приехавших вместе с ним понаблюдать за триумфом клуба.

- Какой хороший день для фанов! Местное дерби, которое мы выиграли. Я очень рад. «Фулхэм» не был плох, но мы были острее, особенно во втором тайме. При счете 2:0 и большинстве у них не было шансов, игра была закончена - и так оно и оказалось. Очень рад, что не пропустили, - цитирует слова Томаса Франка издание BBC Sport.