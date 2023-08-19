Рулевой «Фулхэма» Марку Силва подтвердил уход Митровича

Нападающий Александар Митрович переходить в «Аль-Хиляль».

В «Фулхэме» не горели желанием отпускать 28-летнего серба, однако тот настоял на своём уходе, и в итоге клубы договорились о трансфере. Форвард обойдётся «Аль-Хилялю» в 50 млн евро, переход будет подтверждён официально в скором времени.

«Митрович сделал всё, чтобы покинуть наш клуб. Он действительно хотел уйти», – подтвердил скорый отъезд футболиста главный тренер «дачников» Марку Силва.

Александар Митрович отметился 111 забитыми мячами в 206 поединках за лондонский коллектив. Игрок не принял участия в сегодняшнем матче «Фулхэма» против «Брентфорда» (0:3).